Лилль, Франция, , 09:42 — REGNUM «Лилль» одержал победу над «Марселем» в матче 28-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Лилль» вырвал победу в концовке матча, когда нападающий Джонатан Дэвид оформил дубль, забив на 90-й и 92-й минутах.

На сегодняшний день «Лилль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды 62 очка. «Марсель» идёт на восьмом месте с 39 очками.

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