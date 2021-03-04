Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM На Санкт-Петербург и Ленинградскую область надвигается холодная часть циклона, уходящего своим центром на Вятку. В обоих регионах на несколько дней вновь станет морозно, пройдет снег. Об этом 4 марта сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Стрелка Васильевского острова Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег, нат дорогах гололедица. Температура воздуха в Петербурге составит −1…−3 градуса, по Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В свою очередь, по прогнозам ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидается, что морозы продержатся в Петербурге и Ленобласти как минимум до 6 марта. Температура воздуха к субботе будет опускаться все ниже и к выходным дням столбик термометра будет показывать −9…−11, а местами до минус 14 градусов. Все эти дни на дорогах будет гололедица.

Читайте ранее в этом сюжете: Дорожники Ленобласти готовятся к сильному ветру и снегопаду