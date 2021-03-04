Вена, , 09:38 — REGNUM Использование проверок государствами-участниками Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии организации (СУ МАГАТЭ) для оказания давления на Сирию недопустимо. Об этом говорится в заявлении российской делегации на СУ МАГАТЭ.

В заявлении отмечается, что МАГАТЭ неоднократно на протяжении многих лет докладывает, что Сирия полностью выполняет свои гарантийные обязательства. Вместе с тем на заявленных сирийских ядерных объектах осуществляются регулярные проверки.

«Государства-члены должны оставить политически мотивированные попытки использовать проверочную деятельность МАГАТЭ для сведения счетов с Дамаском», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter российской делегации.

В российской миссии подчеркнули, что признаков переключения заявленного ядерного материала на неразрешенные цели не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не должна идти на поводу у стран Запада и давить на Сирию по вопросу химоружия.

Небензя призвал коллег критически подойти к этому вопросу и «не участвовать в постановке с антисирийским проектом» на предстоящей в апреле Конференции государств — участников ОЗХО.