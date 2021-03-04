Ульяновск, , 09:38 — REGNUM В Ульяновской области в 2021 году планируют реализовать свыше 5 тыс. социальных контрактов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Соцконтракты предоставляются в рамках проекта «Зажиточная семья» на развитие собственного дела. В 2021 году на эти цели предусмотрено более 411 млн рублей, в том числе почти 340 млн рублей выделяется из федерального бюджета, свыше 74 млн рублей добавят из региональной казны. Ожидается, что на эти средства будет реализовано за год свыше 5 тыс. социальных контрактов.

По данным властей, в настоящее время заключено 23 социальных контракта, в том числе 20 — на развитие личного подсобного хозяйства. Для информирования населения проводятся обучающие мероприятия, сформированы графики выездов во все муниципальные образования.

Напомним, цель проекта «Зажиточная семья» — снижение уровня бедности в два раза к 2030 году. По расчётам властей, за десять лет не менее 30% участников проекта станут индивидуальными предпринимателями, не менее 60% увеличат семейный доход.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области расширяются направления реализации соцконтрактов. Дополнительные средства планируется направить на переобучение людей востребованным на рынке труда профессиям, для поощрения стартапов, составления бизнес-планов, создание мини-ферм.

Отметим в 2014 — 2019 годах поддержку на основании социального контракта в Ульяновской области получили более 16 тыс. человек.

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