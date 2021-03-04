Самара, , 09:42 — REGNUM Мужчину обвинили в нескольких поджогах автомашин в Самаре. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый житель Самары 1980 года рождения умышленно поджег несколько автомобилей. В результате были повреждены 11 автотранспортных средств. Таким образом, владельцам был причинен ущерб на общую сумму более 11 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В ряде случаев, согласно показаниям мужчины, поджогам предшествовали словесные конфликты с владельцами автомобилей, в остальных эпизодах он выбирал первый попавшийся транспорт», — сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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