Самара, 4 марта 2021, 09:42 — REGNUM Мужчину обвинили в нескольких поджогах автомашин в Самаре. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По версии следствия, в 2020 году обвиняемый житель Самары 1980 года рождения умышленно поджег несколько автомобилей. В результате были повреждены 11 автотранспортных средств. Таким образом, владельцам был причинен ущерб на общую сумму более 11 млн рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.
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