Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM В Петербурге в ближайшее время предстанет перед судом 23-летний местный житель, устроивший акт вандализма у одного из зданий Государственного Эрмитажа. Зданию был нанесён существенный ущерб, сообщили в городской прокуратуре.

Вход в Государственный Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина вместе с двумя неустановленными сообщниками в конце августа 2020 года нанес на боковые поверхности фасада здания Эрмитажного театра надписи в виде символов, не несущих смысловой нагрузки.

«Своими действиями злоумышленники совершили осквернение здания, отнесенного к особо ценным объектам национального и культурного наследия, причинив материальный ущерб на сумму более 370 тыс. рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении злоумышленника, обвиняемого в вандализме 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм, совершенный группой лиц»). За это преступление грозит до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.