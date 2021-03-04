Кызыл, , 09:37 — REGNUM Жителей Кызыла призвали не делать поспешных выводов о причине смерти женщины, поступившей в больницу после нападения собак. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В настоящее время следственные органы проводят необходимые проверочные мероприятия. В связи с этим граждан призвали воздержаться от выводов до оглашения официальных результатов экспертизы.

Напомним, женщина была госпитализирована вечером 1 марта с множеством рванных ран рук и ног. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась спустя некоторое время. По словам очевидцев, на неё напали три тувинские овчарки, содержавшиеся без привязи.

По предварительным данным следствия, смерть женщины наступила от обильной кровопотери, сочетания открытых ран, захватывающих несколько участков тела, множественных рвано-укушенных ран.

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