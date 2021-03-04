Чита, , 09:37 — REGNUM Департамент ЗАГС Забайкальского края обнародовал информацию о самых популярных именах, которыми родители называли своих детей в 2020 году. Выяснилось, что чаще всего новорождённых мальчиков нарекали именем Артем, а девочек — София.

Чуть менее популярными по-прежнему являются: Александр, Максим, Анастасия и Виктория.

Самыми редкими для 2020 года среди мальчиков стали имена Эмиль, Симеон, Лука, Еремей, Адриан, Даниэль, Радион, Алекс, Стефан, Евсей, Маркус, Амур, Харитон, Антип. Среди девочек — Иванна, Ванесса, Лилит, Агнесса, Евлалия, Жасмин, Иветта, Афина, Златослава, Милада, Глафира, Магдалина, Магдалена, Ария, Радослава, Нонна, Николетта, Алекса, Мария-Николь, Хлоя, Дианна, Катрин, Каталея Орхидея.

Напомним, в декабре 2020 года «бум Софий» был отмечен в Акшинском отделе ЗАГС Забайкальского края.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, супруги Акишины из Каларского района Забайкалья назвали дочь славянским именем именем Даромира, что означает «дарующая мир», а в июле 2020 г. сотрудники отдела ЗАГС Чернышевского района Забайкалья рассказали, что чета Романа и Натальи Кутенковых назвали свою малышку Каталея Орхидея.

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В пресс-службе департамента ЗАГС Забайкальского края отметили, что если верить в связь имени и судьбы, жизнь Каталеи Орхидеи будет яркой, красивой и необычной.

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