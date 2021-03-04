Магас, , 09:36 — REGNUM В Ингушетии произошло убийство в селе Плиево Назрановского района. В одном из домовладений обнаружили тело 46-летней женщины с внешними признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 2 марта около 19:00 в доме по улице Лесной. По факту обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело об убийстве. По горячим следам был задержан подозреваемый в совершении преступления.

Предварительно установлено, что между ним и убитой произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого он нанес своей жертве травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время расследование преступления продолжается, устанавливаются все обстоятельства убийства.

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