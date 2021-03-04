Москва, , 09:36 — REGNUM На востоке столицы в районе Соколиная Гора на территории Московского завода тепловой автоматики (МЗТА) планируется построить новый технопарк, сообщили в Стройкомплексе.

Технопарк площадью около 60 тыс. кв. метров будет ориентирован на разработку и внедрение новых технологий и выпуск высокотехнологичной продукции.

В ходе реализации проекта по строительству технопарка в МЗТА будет создано около 1000 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Москвы в районе Братеево создадут многофункциональный инновационный технопарк.

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