Москва, 4 марта 2021, 09:36 — REGNUM На востоке столицы в районе Соколиная Гора на территории Московского завода тепловой автоматики (МЗТА) планируется построить новый технопарк, сообщили в Стройкомплексе.
Технопарк площадью около 60 тыс. кв. метров будет ориентирован на разработку и внедрение новых технологий и выпуск высокотехнологичной продукции.
В ходе реализации проекта по строительству технопарка в МЗТА будет создано около 1000 новых рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, на юге Москвы в районе Братеево создадут многофункциональный инновационный технопарк.
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