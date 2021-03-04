Пермь, , 09:32 — REGNUM В Пермском каре в 2021 — 2023 годах построят 39 школ и детских садов. В 18 муниципальных образованиях появится 25 новых школ, рассчитанных на 13 374 места. В девяти муниципалитетах возведут 14 детских садов на 2 580 мест для воспитанников. Информация об этом опубликована в докладе минстроя региона.

Уже в 2021 году намерены ввести в строй девять школ (на 4194) учащихся и столько же детских садов (на 1910 мест). Весной должны сдать школьные здания в поселке Сылва, селе Кочево и в Чайковском, а также детские сады в Перми, Пермском районе, селе Юрла и деревне Гаревая Чайковского округа. В сентябре завершится строительство школы в Березниках. До конца года будет сдан детский сад на ул. Желябова в Перми.