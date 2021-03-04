Ярославль, , 09:31 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов внёс в Ярославскую областную думу проект закона о сходах по поводу самообложения граждан. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт думы.

Деревня

Самообложение — это разовые платежи граждан для решения конкретных вопросов местного значения. Оно предусмотрено федеральным законом, но пока на практике применяется лишь в некоторых регионах. Например, жители частного сектора могут не ждать, когда власти заасфальтируют дорогу к их домам, а собрать на это деньги самостоятельно.

Решение о самообложении жители принимают на сходе граждан. Закон, который предлагает принять глава Ярославской области, устанавливает требование к проведению такого схода.

В частности, сход граждан по вопросу самообложения может проводится на части территории муниципального образования. На этой территории должно проживать не менее 10 человек. Должна присутствовать общность территории — это может быть подъезд многоквартирного дома, группа жилых домов, расположенных в непосредственной близости между собой, несколько соседних улиц, микрорайон.

Таким образом, решать вопросы местного значения самостоятельно жители смогут хоть одним подъездом, хоть небольшой деревней или целым микрорайоном. Главное — чтобы у них было желание заплатить за то, что теоретически может сделать и власть за бюджетные деньги. И соответствующие финансовые возможности.

Пока что проект закона не рассмотрен Ярославской областной думой.