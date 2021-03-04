Курган, 4 марта, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Кургане в одном из дворов по улице Советской нашлась «стена плача» для нерадивых городских чиновников и руководителей управляющих компаний. Об этом в в сториз в своём аккаунте сети Instagram сообщил глава региона Вадим Шумков.

Www.instagram.com/shumkov_vm/

Старинная кирпичная стена на улице Советской, по мнению Вадима Шумкова, весьма подходит для записочек с жалобами на «злого губернатора». Ведь несколько дней подряд глава региона распекает подчинённых за отсутствие чистки снега во дворах Кургана, замёрзшие водные колонки, перебои в поставках сжиженного газа.

«Засмеялись не все…», — отметил глава Зауралья.