Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM В Свердловской области могут ограничить движение на автодороге М5 «Урал» по направлению в Челябинск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе могут запретить движение грузового транспорта и рейсовых автобусов на два дня — с 0:00 часов 5 марта 2021 года (время местное) по 07:00 часов 7 марта. В Челябинской области «прогнозируют обильное выпадение осадков и местами метели», добавили в ГИБДД.

Впрочем, осторожными на дорогах следует быть и в Свердловской области, напомнили в инспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГИБДД призвали свердловских водителей временно отказаться от поездок на личном автотранспорте из-за погоды.

Читайте ранее в этом сюжете: В ГИБДД призвали свердловских водителей отказаться от поездок