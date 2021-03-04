Ялта, Крым, , 09:29 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов лично возглавил рабочую группу, которая проверит законность всех строек, ведущихся на территории пгт Форос. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК по итогам встречи Аксёнова с жителями Фороса 3 марта.

Аксёнов также намерен лично поддерживать контакт с инициативной группой местных жителей по всем вопросам, связанным с Форосским парком.

«Проблемы бы не возникли, если бы жителям давали ответы в тот же день. Там, где должностные лица не выполняют свои обязанности, есть напряжение. К сожалению, ответственные должностные лица, которые общались с общественностью ранее, слабо отработали, не смогли дать соответствующую оценку ситуации, вместо этого заверяли, что все в порядке», — сказал Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с жителями Фороса подтвердил законность строительства, которое ведется на территории парка-памятника. По его заявлению, строятся корпуса детского лагеря, а не жилые дома, все документы в порядке, этажность соответствует утвержденной.

Встреча Аксёнова с жителями произошла буквально на следующий день после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле обратят внимание на вырубку деревьев в крымском парке «Форос» и зададут вопросы руководству региона.

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