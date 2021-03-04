Сеул, , 09:38 — REGNUM Южнокорейская делегация приложит все усилия для того, чтобы достичь договорённостей с США по заключению соглашения о распределении военных расходов уже на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы делегации Чон Ын Бо, сделанное перед вылетом в Вашингтон.

Не приведя подробностей, бывший зампредседатель финансового комитета отметил, что, несмотря на значительный прогресс в подготовке соглашения о специальных мерах, регулирующего затраты на содержание американского контингента в Южной Корее, остаётся ряд нерешённых вопросов.

Напомним, что срок действия предыдущего соглашения о специальных мерах истёк в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча представителей Южной Кореи и США по вопросам распределения военных расходов состоится 5 марта.

Читайте также: Названа дата встречи представителей США и Южной Кореи по военным расходам