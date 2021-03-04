Барнаул, , 09:28 — REGNUM В январе-декабре 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 29 983 рубля. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

Отмечается при этом, что зарплата стала на 7,2% выше соответствующего периода 2020 года. Вместе с тем, реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) за январь-декабрь 2020 года выросла только на 3,6%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где сложились самые маленькие зарплаты, по итогам 11 месяцев 2020 года среднемесячный заработок составил 29 057 рублей.

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