Москва, , 09:27 — REGNUM Специалисты МЧС России дали ряд рекомендаций водителям, застрявшим на автомобилях на дороге в метель. Так, прежде всего автолюбителям советуют ждать помощи и не выходить из машины.

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В том случае, если автомобиль сломался, нужно подать сигнал тревоги прерывистыми гудками или повесить на антенну яркую ткань. Когда всё же требуется выйти из машины, автомобилистам следует оставаться в зоне видимости.

Спасатели рекомендуют в непогоду передвигаться на автомобиле только по большим трассам и шоссе. Отправляющимся в дорогу в снегопад или метель водителям в пресс-службе МЧС напомнили о необходимости позаботиться о максимальной зарядке смартфона, взять с собой тёплые вещи, термос с горячим чаем и продукты питания, пишет ТАСС.

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В МЧС также напомнили, что вызвать спасателей можно по телефону 112, по которому можно звонить круглосуточно с любого телефона и из любой точки России даже при нулевом балансе.

Как сообщало ИА REGNUM, алтайские спасатели в период царившего в начале марта в регионе бурана оказывали помощь автомобилистам десятки раз. В феврале в Челябинской области девять грузовиков застряли на занесённой снегом трассе. Затор возник в Верхнеуральском районе на участке дороги Ржавка — Смеловский.