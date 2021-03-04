Варшава, , 09:27 — REGNUM Тенденция к росту числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Польше носит устойчивый характер — последние цифры приближаются к пику второй волны пандемии. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 3 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции в Гданьске.

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«За последние сутки было зарегистрировано порядка 15 тысяч новых случаев заражений коронавирусом, около 300 человек к данным диагнозом умерли. Третья волна пандемии в Польше набирает обороты — мы приближаемся к печальным показателям второй волны ноября-декабря прошлого года», — заявил Недзельский.

По его словам, такая ситуация привела к тому, что правительство приняло решение о предоставлении дополнительных партий защитных масок в распоряжение воеводств, где зафиксирован самый большой рост числа новых инфекций. Так, Поморское воеводство получит 10 миллионов защитных масок, а Варминско-Мазурское воеводство — 5 миллионов. Маски будут бесплатно раздавать населению.

Кроме того, министр сообщил, что на заседании правительственной антикризисной команды было принято решение об открытии новых временных больниц в девяти регионах республики. Целью данного решения выступает предупреждение возможных рисков на пике третьей волны пандемии.