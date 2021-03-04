Берлин, , 09:28 — REGNUM Компания Avante Design создала широкофюзеляжный аэродинамический обвес для купе BMW M4 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За счёт обвеса ширина машины увеличилась на 180 мм, а сам вид авто стал более агрессивным. Спереди тюнеры установили большую радиаторную решетку. Также пакет включает в себя стильный бампер, иной капот с вентиляционными отверстиями и выштамповкой.

Всего для покупателей будут доступны три варианта исполнения этого обвеса. Количество пакетов будет ограничено.

Также модернизированный кузов имеет крупные боковые вентиляционные щели на передних крыльях и увеличенные воздухозаборники на бампере. Центральная выхлопная система оснащена парой сдвоенных насадок, выполненных в духе спортивных автомобилей Lexus.

Ранее канадская компания Inkas Armored Vehicle Manufacturing представила бронированную версию модели BMW X7. Броня X7 может отразить как мощные винтовочные пули, так и взрыв двух ручных гранат.

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