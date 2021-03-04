Москва, , 09:27 — REGNUM Роспотребнадзор и минздрав Узбекистана договорились о совместном изучении вариации штамма коронавируса на территории республики, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

3 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова встретилась с министром здравоохранения Узбекистана Абдухакимом Хаджибаевым. Собеседники обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Узбекистанский министр также поблагодарил российскую сторону за оказанную помощь, в том числе за 140 тыс. тест-систем, переданных на безвозмездной основе.

Стороны также отметили наращивание потенциала службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана.

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