Шеффилд, Великобритания, , 09:26 — REGNUM «Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Шеффилда» Дэвид Макголдрик на 30-й минуте. А с 57-й минуты «Шеффилд» играл в меньшинстве после удаления защитника Фила Джагелки.

На сегодняшний день «Шеффилд» занимает 20-е место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 14 очков. «Астон Вилла» идёт на девятом месте с 39 очками.

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