Москва, , 09:26 — REGNUM Минэкономразвития России предлагает увеличить функционал портала государственных услуг, дополнив его данными о микрофинансовых организациях. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующий проект распоряжения подготовлен и внесён на рассмотрение правительства России.

Принятие документа позволит пользователям портала получить доступ к информации об участниках финансового рынка, выпискам из государственных реестров ломбардов, операторов инвестиционных платформ и МФО. Также предлагается через портал госуслуг рассказывать самозанятым о кредитно-гарантийной поддержке.

В Минэкономразвития отметили, что изменения позволяют получать нужную информацию «в один клик».