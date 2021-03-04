Ульяновск, , 09:26 — REGNUM В Ульяновской области мошенники стали представляться сотрудниками полиции. Об этом предупреждает УМВД по региону.

Накануне в управление обратилась сотрудница одной из медицинских организации. Со слов заявительницы, которые приводятся в сообщении, к ним позвонил мужчина и представился полковником регионального ГИБДД, предложив передать «в качестве гуманитарной помощи поступивший в МРЭО растаможенный товар» — в частности, постельное белье, чистящие средства и другие предметы хозяйственной необходимости.

Заявительница сообщила, что неизвестный предложил ознакомиться с ассортиментом, оставив контактные данные. Отмечается, что это предложение не вызвало подозрений, так как учреждение периодически получало благотворительную помощь.

По пути на «осмотр ассортимента» мошенник сообщил, что в подразделение внезапно началась проверка, попросив купить бутылку вина, конфеты и перевести деньги на три телефонных номера. В результате пострадавшая осталась без 14 тыс. рублей, после чего аферист перестал выходить на связь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роструде предупредили о мошенниках под видом трудовых инспекторов. В ведомстве отметили, что участились случаи, когда гражданам предлагают оплатить услуги «государственных инспекций труда». Однако Роструд и инспекции труда не оказывают никаких платных услуг.