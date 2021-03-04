Уфа, , 09:34 — REGNUM Более 1,5 тысячи военнослужащих, ветеранов, кадетов и юнармейцев примут участие в военном параде 9 мая в Уфе. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве республики. Так, в параде Победы будут участвовать 1,5 тысячи сотрудников силовых структур, военнослужащих, ветеранов, кадетов и юнармейцев, будет задействовано свыше 20 единиц техники.

Сообщается, что к обеспечению правопорядка с 1 по 12 мая планируется привлечь членов добровольных народных дружин, работников частных охранных предприятий, общественников, волонтеров, сотрудников предприятий правоохранительной направленности и казачества.

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