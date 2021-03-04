Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Государственный департамент Соединённых Штатов разочарован решением прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) начать полноценное расследование преступлений Израиля по запросу Палестины. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Мы выступаем резко против и разочарованы объявлением прокуратуры МУС о начале расследования ситуации в Палестине», — сказал Прайс на брифинге.

Он добавил, что власти США «продолжат твёрдо поддерживать Израиль и его безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Палестина инициировала в МУС расследование преступлений Израиля на оккупированных территориях Западного берега Иордана.

Накануне, 3 марта, глава надзорного ведомства МУС Фату Бенсуд заявил, что прокуратура Международного уголовного суда начала расследование преступлений Израиля по запросу Палестины. Расследования будут касаться преступлений, попадающих под юрисдикцию МУС, совершённых в период с 13 июня 2014 года.

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