Махачкала, , 09:23 — REGNUM В Дагестане найдены около 300 мертвых птиц в пригороде Махачкалы. Массовый падеж уток и лебедей зафиксирован в Аграханском заливе и местности «Муравейник». Причины происшествия устанавливают специалисты Каспийского природоохранного центра (КПЦ).

По словам его руководителя Заура Гапизова, на место гибели пернатых был отправлен береговой патруль из специалистов и ученых КПЦ и Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета.

Были собраны материалы на анализы, их отправили в Москву. Через несколько дней станет известно, что послужило причиной гибели лебедей, лысух, крякв и селезней, пишет ТАСС.

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