Манчестер, Великобритания, , 09:23 — REGNUM «Бёрнли» сыграл вничью с «Лестер Сити"в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий «Бёрнли» Матей Выдра. На 34-й минуте форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Бёрнли» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 29 очков. «Лестер» идёт на третьем месте с 50 очками.

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