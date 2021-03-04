Кишинёв, , 09:24 — REGNUM В Молдавии в течение суток 3 марта выявили 1550 случаев заражения коронавирусом в ходе 4548 исследований. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 189 397 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 168 143 человека, в том числе 701 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 3960 пациентов с COVID-19, из которых 322 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4026 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 24 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 1400 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 4045 тестов. Выздоровевшими врачи признали 609 человек.

Стоит отметить, что исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой накануне сообщил, что в стране выявили «британский» штамм коронавируса. В связи этим в республике может быть введен жесткий локдаун, подобный тому, который действовал год назад.

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