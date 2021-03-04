Джакарта, , 09:22 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал министров приложить все усилия, чтобы восстановить национальную экономику в 2021 году, сообщает Kompas.

«2021 год должен стать годом восстановления», — заявил глава государства во время открытия национального рабочего совещания министерства торговли 4 марта 2021 года.

По словам президента, рост экономики страны в 2021 году должен достичь 5%.

Джоко Видодо напомнил, что пандемия серьезно подорвала экономические показатели Индонезии в 2020 году. Экономический рост в 2020 году составит минус 2,19%. Поэтому глава государства признает, что добиться положительных целей экономического роста непросто.

«Мы должны работать по-новому, потому что всё изменилось, оставив старые методы позади», — призвал президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии назвал количество безработных в стране и призвал субъекты бизнеса создавать больше рабочих мест.

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