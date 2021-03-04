Лондон, , 09:22 — REGNUM В настоящее время на территории Великобритании 20,7 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом 4 марта сообщает Sky News.

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Уточняется, что почти 225 тыс. из данного числа было вакцинировано в стране в течение последних 24 часов.

Также отмечается, что вторую дозу препарата от нового заболевания в Британии получили 895 тыс. человек, из которых 51 тыс. — за минувшие сутки.

Отметим, в настоящее время на территории Великобритании было выявлено за все время пандемии 4 194 785 носителей коронавируса, 6385 из которых — за прошедшие сутки.