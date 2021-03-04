Ялта, Крым, , 09:20 — REGNUM Деревья, снесенные в Форосском парке в Ялте, являлись больными, об этом заявил представитель компании, ведущей строительство на территории парка. Как сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым, 3 марта глава региона Сергей Аксёнов провёл встречу с жителями пгт Форос.

По утверждению представителя застройщика, снесенные деревья представляли опасность для парка, так как были поврежденными и больными, их снос был согласован с Минэкологии и природных ресурсов РК.

«Однозначно никакой незаконной вырубки деревьев нет и не будет. Вместо каждого повреждённого или выкорчеванного дерева застройщик высадит в Форосском парке минимум пять новых», — заявил на встрече с жителями Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Аксёнов также подтвердил, что строительство на территории Форосского парка (той части, которая оказалась в частной собственности) ведется законно — там будет детский лагерь.

Скандал вокруг Форосского парка развернулся в феврале — жители возмутились строительством на территории 200-летнего парка-памятника, а также планами закрыть свободный вход в парк. Власти заверяют, что строительство ведется законно, также обещают, что свободный вход в парк для всех будет сохранен. Между тем, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») направила запросы о проведении проверок в Генпрокуратуру и в Росприроднадзор. 2 марта стало известно, что скандал дошёл до Кремля, и на следующий день Аксёнов решил встретиться с жителями Фороса.

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