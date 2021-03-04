Москва, 4 марта 2021, 09:20 — REGNUM В Москве приступили к реставрации объекта культурного наследия федерального значения — Музея Отечественной войны 1812 года, входящего в комплекс Государственного исторического музея, сообщается на портале мэра столицы.
Здание музея было построено в 1890—1892 гг. в неорусском стиле. Реставраторы приведут в порядок кирпичные фасады, воссоздадут утраченный декор, починить крышу и гранитный цоколь.
Завершить реставрационные работы планируется в сентябре 2021 года. Во время работ Музея Отечественной войны 1812 года будет работать в обычном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начинается реставрация Московского императорского воспитательного дома.
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