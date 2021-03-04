Хабаровск, , 09:21 — REGNUM В Хабаровске 6 марта пройдет митинг против строительства метанолового завода в Аяно-Майском районе. Организаторы расскажут об экологических рисках, пишет DVHAB.ru.

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Митинг уже согласован с мэрией города. Он состоится у входа в парк «Динамо». Предположительно будет до 50 участников.

«Будет информация о заводе, рисках, перспективах. Предложим выступить всем желающим. Хотим, чтобы жители Аяно-Майского района знали: они часть нашего края и вопрос касается не только этих людей, Хабаровск их поддерживает», — пояснил представитель общественной организации «Свобода слова», океанолог и эколог Александр Татаринов.

При этом по мнению экспертов, со строительством завода регион получит экономические перспективы.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум в Аяно-Майском районе Хабаровского края по вопросу строительства крупнейшего метанолового завода всё-таки состоится. Дата пока не определена.