Берлин, , 09:15 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 11 912 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 471 942.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 359 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 71 420.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,283 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (538 211 заразившихся), Бавария (441 588) и Баден-Вюртемберг (319 904).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 6,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.