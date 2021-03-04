Оренбург, , 09:13 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2021 года по результатам проверок организации школьного питания возбуждено 105 административных дел, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Основными нарушениями названы несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоках, недостатки в ведении документации и технологии приготовления блюд, прием продуктов без сопроводительной документации, несоответствие фактического меню примерному, замена обедов завтраками для учеников начальных классов.

На территории региона пищеблоки 757 школ работают на сырье, в 134 школах в пищеблоках работа организована на полуфабрикатах, буфет-раздаточные функционируют в 58 школах. Охват горячим питанием школьников составил 97%.

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