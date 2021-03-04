Чебоксары, , 09:13 — REGNUM В Чувашии дорабатывается проект о предоставлении детям-сиротам жилищных сертификатов в качестве альтернативного решения жилищного вопроса. Планируется, что его смогут получить сироты, которым исполнилось 23 года при «наличии достаточных оснований», сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Выдачу жилищных сертификатов предлагается включить в число дополнительных мер поддержки детей-сирот — в качестве альтернативного механизма. В министерстве строительства, ссылаясь на опыт других регионов, предлагают выдавать их лицам старше 23 лет, если до этого они не получали жильё.

«Решение о выдаче такого сертификата может быть принято только в случае наличия достаточных оснований, свидетельствующих об адаптации сироты к самостоятельной жизни (наличие своей семьи, стабильной работы, отсутствие судимости и т.д.)», — говорится в сообщении.

По данным минстроя, оценивать «основания» будут специальные комиссии при органах опеки и попечительства. Также планируется участие комиссии при оценке жилья, которое планируется приобрести по жилищному сертификату, чтобы исключить покупку непригодного для проживания жилья.

По данным властей, в настоящее время в Чувашии в очереди на получении жилья стоят около 1,4 тыс. детей-сирот. В 2021 году выделены средства на приобретение жилья для 280 человека — на данные цели пока предусмотрено 280 млн рублей с последующим увеличением расходов ещё на 75 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии остались неосвоенными более 115 млн рублей, предусмотренных на приобретение жилья для детей-сирот и многодетных семей. В минстрое Чувашии объяснили срыв программы значительной разницей цен, установленных для регионов Минстроем России при проведении закупок, и реальной рыночной стоимостью. Чтобы частично компенсировать разницу, в Чувашии в прошлом году пошла на разработку закона об увеличении оплачиваемой за счет средств региональной казны стоимости приобретаемого жилья.

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