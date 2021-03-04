Чебоксары, 4 марта 2021, 09:13 — REGNUM В Чувашии дорабатывается проект о предоставлении детям-сиротам жилищных сертификатов в качестве альтернативного решения жилищного вопроса. Планируется, что его смогут получить сироты, которым исполнилось 23 года при «наличии достаточных оснований», сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.
Выдачу жилищных сертификатов предлагается включить в число дополнительных мер поддержки детей-сирот — в качестве альтернативного механизма. В министерстве строительства, ссылаясь на опыт других регионов, предлагают выдавать их лицам старше 23 лет, если до этого они не получали жильё.
По данным минстроя, оценивать «основания» будут специальные комиссии при органах опеки и попечительства. Также планируется участие комиссии при оценке жилья, которое планируется приобрести по жилищному сертификату, чтобы исключить покупку непригодного для проживания жилья.
По данным властей, в настоящее время в Чувашии в очереди на получении жилья стоят около 1,4 тыс. детей-сирот. В 2021 году выделены средства на приобретение жилья для 280 человека — на данные цели пока предусмотрено 280 млн рублей с последующим увеличением расходов ещё на 75 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии остались неосвоенными более 115 млн рублей, предусмотренных на приобретение жилья для детей-сирот и многодетных семей. В минстрое Чувашии объяснили срыв программы значительной разницей цен, установленных для регионов Минстроем России при проведении закупок, и реальной рыночной стоимостью. Чтобы частично компенсировать разницу, в Чувашии в прошлом году пошла на разработку закона об увеличении оплачиваемой за счет средств региональной казны стоимости приобретаемого жилья.
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