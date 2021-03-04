Самарканд, Узбекистан, 4 марта 2021, 09:12 — REGNUM Здание генерального консульства Турции в Самарканде планируют сдать в эксплуатацию с 8 марта, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) Самаркандской области.
Сотрудники турецкого консульства займутся развитием инвестиционного, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.
Напомним, дипломатические отношения между Узбекистаном и Турцией установлены 4 марта 1992 года. Турецкое посольство в Ташкенте работает с апреля 1992 года. Дипломатическая миссия Узбекистана в Анкаре открыта в 1993 году.