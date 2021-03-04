Вашингтон, , 09:15 — REGNUM В Грузии представители властей и оппозиции должны сами найти выход из политического кризиса, а Вашингтон поддержит принятое решение. С таким заявлением выступил 3 марта заместитель госсекретаря США Джордж Кент на дискуссии в Атлантическом совете, проходившей в режиме онлайн, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Я не думаю, что решение, которое должны принять сами грузины, должны за них принять друзья Грузии. Мы поддержим грузин в принятии правильного для них решения, но это должно быть полностью их решение», — сказал Кент.

Он добавил, что срочного визита представителя Вашингтона в Грузию, скорее всего, не будет. В случае необходимости посредником между конфликтующими сторонами может выступить посол США в Тбилиси.

Кент также отметил, что не видит значительных изменений в Грузии после недавнего визита туда председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси председателя партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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