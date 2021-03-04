Нью-Дели, , 09:12 — REGNUM Индийский президент Рам Натх Ковинд прошел вакцинацию от COVID-19, получив первую дозу такого препарата в армейском госпитале в Нью-Дели. Об этом 4 марта сообщает газета The Times of India.

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Уточняется, что после этого индийский лидер поблагодарил медицинский персонал, который участвует в процессе проведения вакцинации от нового заболевания и призвал жителей страны поставить себе прививки от COVID-19.

Отметим, на сегодняшний день в Индии за все время пандемии выявили 11 156 923 носителя коронавирусной инфекции при 157 435 скончавшихся от COVID-19.