Соединённые Штаты Америки, , 09:09 — REGNUM Соединённые Штаты заинтересованы в укреплении партнёрских отношений с Арменией. На эти цели Государственный департамент США намерен выделить выделит $150 тыс.

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Согласно описанию гранта, на который ссылается RT, эти средства будут направлены на реализацию программ, призванных способствовать «развитию взаимодействия» двух стран. Отмечается, что все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями. По мнению автором инициативы, это будет способствовать «более глубокому пониманию политики и взглядов США».

В Госдепе считают, что потенциальных получателей грантов можно будет привлечь к работе по продвижению общих ценностей США и Армении, а также по укреплению безопасности в регионе. Среди задач —восстановление дружественных отношений граждан Армении с жителями Турции и Азербайджана.

Кроме того, деятельность будущих подрядчиков может быть направлена на развитие потенциала армянских СМИ, «демократии, гражданского общества и верховенства права» в стране.

Курировать реализацию инициативы будет посольство США в Ереване.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Госдеп США планирует нанять специалиста, который будет контролировать реализацию американской программы по содействию правоохранительным органам Армении. Так, в частности, советнику предстоит консультировать полицию Армении по вопросам реформирования, организовывать и принимать участие в тренингах для сотрудников полиции, следователей и специалистов по борьбе с наркотиками.