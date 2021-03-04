Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий в Свердловской области лучше отказаться от поездок на личном автотранспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

На дорогах образуется наледь, а в ближайшие дни ожидаются перепады температур и обильное выпадение осадков.

Если же поездки не избежать, то следует усилить бдительность. Особенно внимательными стоит быть водителям, намеревающихся поехать в Челябинскую область по автотрассе М5 «Урал». В соседнем регионе ситуация с погодными условиями ещё более неблагоприятная, признали в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, за зиму 2020−2021 года в Свердловской области высыпали на дороги 240 000 тонн смеси от гололёда.

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