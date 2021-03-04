Абакан, , 09:08 — REGNUM В Хакасии полицейские пресекли деятельность банды «чёрных» лесорубов.

Рубка деревьев

Как сообщили ИА REGNUM 4 марта в МВД по республике, 3 марта возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной рубкой лесных насаждений. Также члены указанной ОПГ занимались контрабандой, легализацией преступных доходов, совершали иные тяжкие преступления экономической и коррупционной направленности, уточнили в ведомстве.

Обманным путём ОПГ получала право от жителей Хакасии на древесину, выделяемую для нужд индивидуального жилищного строительства. Затем эту древесину они реализовывали, в том числе за пределы РФ.

На момент возбуждения уголовного дела ущерб от деятельности ОПГ составил не менее 10 млн рублей.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее вынесен обвинительный приговор «чёрным» лесорубам, рубившим лес на территории Ботанического заказника в Майкопском лесничестве.

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