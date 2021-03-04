Горно-Алтайск, , 09:07 — REGNUM В горах Алтая сохраняется опасность схода снежных лавин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и туристов воздержаться от посещения лавиноопасных районов, а также не выходить на горнолыжные и альпинистские маршруты.

«Туристам, планирующим посетить Республику Алтай, настоятельно рекомендуем зарегистрироваться в Центре управления в кризисных ситуациях… и внимательно следить за личной безопасностью и изменением погоды», — отметили в ведомстве.