Уфа, 4 марта 2021, 09:18 — REGNUM Более 74 млн рублей выделили Башкирии из федерального бюджета на поддержку некоммерческих организаций республики (НКО). Об этом 4 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
По его словам, Башкирия начала выигрывать федеральные конкурсы и гранты. Так, лучший результат по стране республика получила по результатам заявочной кампании на гранты президента РФ.
Глава региона отметил, что такого результата удалось добиться за счет работы республиканского Фонда содействия гражданскому обществу, реализующего гранты главы Башкирии. Хабиров отметил, что руководство республики с 2019 года направляет ежегодно 140 млн рублей на поддержку республиканских некоммерческих организаций. Так, в 2020 году победителями конкурсов стали 124 проекта. В текущем году в республике был увеличен размер грантов на 30 млн рублей, отметил он.
Глава республики также сообщил, что в марте текущего года в регионе будет запущен еще один конкурс, целью которого является поддержка социально ориентированных организаций региона на 90 млн рублей.
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