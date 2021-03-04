Уфа, , 09:18 — REGNUM Более 74 млн рублей выделили Башкирии из федерального бюджета на поддержку некоммерческих организаций республики (НКО). Об этом 4 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, Башкирия начала выигрывать федеральные конкурсы и гранты. Так, лучший результат по стране республика получила по результатам заявочной кампании на гранты президента РФ.

«Комиссия под председательством Сергея Владиленовича Кириенко выделила Башкортостану 74,85 миллиона рублей на поддержку наших некоммерческих организаций», — сообщил Хабиров.

Глава региона отметил, что такого результата удалось добиться за счет работы республиканского Фонда содействия гражданскому обществу, реализующего гранты главы Башкирии. Хабиров отметил, что руководство республики с 2019 года направляет ежегодно 140 млн рублей на поддержку республиканских некоммерческих организаций. Так, в 2020 году победителями конкурсов стали 124 проекта. В текущем году в республике был увеличен размер грантов на 30 млн рублей, отметил он.

Глава республики также сообщил, что в марте текущего года в регионе будет запущен еще один конкурс, целью которого является поддержка социально ориентированных организаций региона на 90 млн рублей.

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