Львов, Украина, 4 марта, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Дивизия СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеет отношения к преступлениям нацистов, совершённым во время Второй мировой войны. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Львовского облсовета в ответ на запрос информационного агентства «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Нацисты

«Не существует никаких официальных сведений о том, что Нюрнбергский международный военный трибунал связывал Первую Украинскую дивизию «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM) с преступлениями национал-социалистического тоталитарного режима», — сказано в официальном ответе украинских чиновников.

Исходя из этого, власти Львовской области не считают признание членов дивизии СС «борцами за независимость Украины» противоречащим закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Напомним, согласно решению Нюрнбергского трибунала, преступниками признаны все члены СС, кроме участников так называемых кавалерийский соединений СС, а также тех, кто покинул организацию до 1 сентября 1939 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Львовский областной совет принял обращение к центральной власти Украины с просьбой признать СС-овцев «борцами за независимость», а также предоставить им соответствующие социальные гарантии и льготы.