Сеул, , 09:08 — REGNUM В сети появилось первое изображение электрического кроссовера Genesis GV60 2022 модельного года. Изображение обнародовано на портале Motor.es.

Genesis GV60 2022 модельного года Motor.es

Отмечается, что это первый компактный кроссовер китайской марки, который появится на европейском рынке. Он будет конкурировать с моделями немецких компаний в сегменте Premium. Внешне авто выделяется авангардным дизайном, как у концепт-кара Mint, представленным на автомобильной выставке в Нью-Йорке в 2019 году.

Построят модель на «тележке» E-GMP, которая позволит укомплектовать машину двумя электромоторами с максимальной производительностью 313 «лошадей». Питаться они будут от аккумуляторных батарей на 58 и 77 кВт-ч. Запас хода электрокара — 550 км.

В Европе новинку представят в 2021 году, а в продаже она появится только в следующем году.

Ранее компания Hyundai Motor оформила в России патент на внешний вид полноразмерного кроссовера Genesis GV80. Дизайн модели разработал стилист Hyundai Motor Мюн Чин Чун.

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