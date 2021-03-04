Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Около четверти людей, готовых отправиться ради работы в другую страну, предпочли бы Канаду. Таковы итоги исследования BCG и The Network, посвящённого глобальному рынку.

«Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США», — говорится в выводах исследования «Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального».

Канаде отдали предпочтение 24% респондентов, хотя в таких же опросах в 2014 и 2018 годах она занимала третье место. Лидерами были США, теперь они — на втором месте с результатом 20%, сообщает ТАСС.

Работать в Австралию также отправились бы 20% опрошенных, в Германию — 19%, в Великобританию или Японию — по 14%.

В целом среди опрошенных только 50% готовы ехать в другую страну ради работы. В 2014 и 2018 годах готових к трудовой миграции было больше — 64% и 57% соответственно.

Опрос проходил в октябре — декабре 2020 года в 190 странах мира. В нём приняли участие 209 тыс. человек в возрасте от 20 до 40 лет.