Дальнегорск, Приморский край, , 09:08 — REGNUM В Дальнегорске Приморского края закончено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего ученика одной из школ, которого обвиняют в серии краж и грабежей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

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В октябре 2020 года несовершеннолетний украл из раздевалки спортивного клуба из рюкзака посетителя сотовый телефон. На следующий день он тайно похитил телефон прямо с витрины магазина.

В ноябре обвиняемый подговорил трёх своих знакомых 16 и 17 лет обворовать магазин. Школьники, разбив оконное стекло, проникли в магазина и похитили оттуда одежду и духи, причинив ущерб на сумму более 29 тыс. рублей.

В декабре 2020 года обвиняемый совершил два грабежа у малолетних — в одном случае он забрал сотовый телефон, в другом пытался отнять деньги у ребёнка.

Уголовное дело в отношении трёх фигурантов направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане 17-летний подросток снял с карты приятеля отца 130 тыс. рублей.