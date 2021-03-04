Варшава, , 09:05 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направит в Конституционный суд запрос, чтобы ведомство «раз и навсегда урегулировало вопрос о столкновении норм европейского права с Конституцией Польши». Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил 3 марта пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.

«В польском правительстве пришли к консенсусу, что Суд ЕС превысил свои полномочия, поставив европейское право выше польской конституции. Нет никаких сомнений в превосходстве польских конституционных норм над другими правовыми нормами. Это подтверждается как договорами, так и многочисленными решениями Конституционного суда с момента вступления в Евросоюз», — заявил Мюллер.

Чиновник также добавил, что несмотря на вышеуказанное, «Брюссель ведёт себя так, как будто законы ЕС стоят выше польских». По словам Мюллера, для того чтобы раз и навсегда урегулировать вопрос о «столкновении» норм европейского права с Конституцией Польши, премьер-министр Моравецкий обратится в Конституционный суд: данное ведомство рассмотрит решение Суда ЕС с точки зрения польской Конституции и вынесет свой вердикт.

«Это будет наш официальный, твердый и неоспоримый ответ», — заявил Мюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Суд Евросоюза (CJEU) признал итоги судебной реформы в Польше противоречащими законам и нормам Европейского союза. В решении Суда ЕС говорится, что в результате судебной реформы, инициированной польским правительством, соискатели на должность судьи Верховного суда страны оказались лишены возможности оспаривать решения Национального совета юстиции, который занимается рекомендацией кандидатур на замещение должности. Это, по мнению судей, является нарушением европейских норм, касающихся защиты независимости судебной системы.